ГФС констатирует количество крупных налогоплательщиков на 10%

Количество крупных налогоплательщиков в реестре Государственной фискальной службы Украины на 2019 год вырастет на 10%, или на 136 юрлиц — до 1,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передает UBR, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».
Сообщается, что количество крупных налогоплательщиков на 2019 год увеличится на 136 предприятий, или на 10%, по сравнению с предыдущим годом и составит 1500 предприятий, что свидетельствует о положительных тенденциях развития экономики государства.
В ведомстве напомнили, что в перечень крупнейших вносятся налогоплательщики, объем доходов от всех видов деятельности которых за последние четыре последовательных налоговых квартала превысил 50 млн евро или которые уплатили в целом налогов, сборов и платежей в госбюджет за указанный период более 1 млн евро.
Отмечается, что в 2017 году реестр крупных налогоплательщиков вырос до 2,5 тыс. предприятий, что на 45,6% больше, чем в 2016 году.
Между тем в 2018 году реестр сократился на 1,23 тыс. предприятий — до 1,364 тыс. Причиной стали внесенные изменения в Налоговый кодекс.
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