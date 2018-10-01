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FinClub: НКЦБФР откажется от проверок участников рынка

01 октября 2018 года Источник:Finclub

Регулятор фондового рынка хочет давать рекомендации, прежде чем наказывать участников рынка.

Об этом в интервью FinClub рассказал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

«Мы хотим уйти от проверок, вместо них перейти к оцениванию и рекомендациям. При этом наши рекомендации будут достаточно твердым указанием устранить выявленные проблемы», — сообщил Тимур Хромаев.

По его словам, компаниям будет невыгодно избегать устранения нарушений.

«После получения рекомендаций ответственность за их выполнение лежит на компании. Если в результате их невыполнения для кого-то возникнут последствия экономического и финансового характера, это станет доказательством нанесения ущерба», — сказал Тимур Хромаев.

Соответствующие нормы предусмотрены законопроектом №6303-д.

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