FinClub: НКЦБФР откажется от проверок участников рынка

Регулятор фондового рынка хочет давать рекомендации, прежде чем наказывать участников рынка.
Об этом в интервью FinClub рассказал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.
«Мы хотим уйти от проверок, вместо них перейти к оцениванию и рекомендациям. При этом наши рекомендации будут достаточно твердым указанием устранить выявленные проблемы», — сообщил Тимур Хромаев.
По его словам, компаниям будет невыгодно избегать устранения нарушений.
«После получения рекомендаций ответственность за их выполнение лежит на компании. Если в результате их невыполнения для кого-то возникнут последствия экономического и финансового характера, это станет доказательством нанесения ущерба», — сказал Тимур Хромаев.
Соответствующие нормы предусмотрены законопроектом №6303-д.
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