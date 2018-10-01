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Cоветы адвокатов, судей и прокуроров подписали совместную резолюцию

01 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

1 октября 2018 года председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова, председатель Совета судей Олег Ткачук и председатель Совета прокуроров Украины Михаил Мисюра подписали резолюцию «Профессиональная этика правосудия».

Документ заключен с целью утверждения высоких стандартов правосудия, профессионального обучения и повышения уровня профессиональной этики судебного процесса.

Резолюция предусматривает формирование Координационного комитета правосудия в составе трех человек по одному представителю от каждого высшего органа самоуправления судей, адвокатов и прокуроров.

Стороны признали целесообразным формирование единых стандартов профессиональной этики в сфере правосудия. В связи с этим по пять представителей будут включены в состав рабочей группы по разработке Кодекса профессиональной этики и определения общих этических принципов в сфере правосудия.

До 1 ноября с.г. группа должна предложить концепцию профессиональной этики в сфере правосудия.

Резолюция предусматривает введение на базе Национальной школы судей Украины, Национальной академии прокуратуры Украины и Высшей школы адвокатуры НААУ периодическое совместное обучение судей, прокуроров и адвокатов с целью защиты прав человека и основных свобод с учетом положений Конвенции и практики ЕСПЧ, по вопросам профессиональной этики и практики применения правил профессиональной этики, ответственности и обеспечения авторитета судебной власти, а также и других тем общего интереса.

Стороны резолюции должны обеспечить оперативное рассмотрение обращений Совета судей Украины, Совета адвокатов Украины, Совета прокуроров Украины по фактам нарушения стандартов защиты прав человека и основных свобод и профессиональной этики в сфере правосудия.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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