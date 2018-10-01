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31 августа с.г. состоится собрание прокуроров ГПУ

01 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Объявлено о собрании прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

С целью выполнения требований Закона Украины «О прокуратуре» в соответствии с приказом Генерального прокурора Украины от 30 августа 2018 №174 созывается собрание прокуроров ГПУ 31 октября 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с этим начат прием документов от лиц, желающих быть избранными делегатами на конференцию собранием Генеральной прокуратуры Украины», — говорится в сообщении.

Информация о перечне документов, сроках их подачи и порядке приема размещена на веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины в рубрике «Собрание прокуроров Генеральной прокуратуры Украины».

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