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Верховный Суд отменил три из пяти обжалованных ОСД подпунктов Регламента ВККС

01 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Общественный совет добропорядочности добился частичной отмены спорных положений регламента Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые привели к самоотстранению Совета от процесса квалифоценивания судей.

В подпункте 4.10.3 пункта 4.10 Регламента ВККС Комиссия фактически наделила себя полномочием, не предусмотренным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», предоставив себе право оставлять без рассмотрения информацию или заключение, переданные ОСД. Ни в одном положении Закона не предусмотрено право ВККС принимать решение об оставлении без рассмотрения информации или заключения, которые были предоставлены ОСД, как и не предусмотрено право не исследовать соответствующие документы. К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (ВС), рассматривая дело по иску ОСД к ВККС о признании противоправными и недействительными подпунктов 4.10.1–4.10.3, 4.10.5, 4.10.6 пункта 4.10 Регламента ВККС, внесенные решением от 29 декабря 2017 года. ВС также согласился с доводами истца о том, что принятие каких-либо решений о предоставлении полномочий члену ОСД на участие в заседании ВККС положениями Закона не предусмотрено. ВС признал противоправным и отменил решение Комиссии в части изменения подпунктов 4.10.2, 4.10.3, 4.10.6 пункта 4.10 Регламента.

«Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины №140/зп-17, которым внесены изменения в Регламент Высшей квалификационной комиссии судей Украины в части дополнения подпунктами 4.10.2, 4.10.3, 4.10.6 п. 4.10, является противоправным и подлежит отмене», — отмечается в решении Верховного Суда.

По этому поводу в ОСД подчеркнули, что согласно спорному Регламенту было вынесено много решений. «Судебное разбирательство длилось полгода. Все это время ВККС продолжала квалификационное оценивание и успела успешно переаттестовать без участия общественности 1292 судьи. В частности, ВККС завершила оценивание судей, в отношении которых ОСД направил заключения до выхода из процесса. Это означает, что предусмотренная законом процедура оценивания судей была нарушена», — говорится на сайте Совета.

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