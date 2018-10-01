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Консорциум, в который входят «ЛУКОЙЛ» и Chevron, выплатит Казахстану 1,1 млрд долларов США

01 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Правительство Казахстана урегулировало спор с консорциумом Karachaganak Petroleum Operating («ЛУКОЙЛ», BG, ENI, Chevron и «Казмунайгаз»), разрабатывающим нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак. Как сообщил руководитель пресс-службы Минэнерго Казахстана Нурлыбек Женисбек, стороны подписали соглашение, в рамках которого консорциум KPO выплатит Казахстану 1,1 млрд долларов США компенсации.

«Будут внесены изменения в механизм раздела ОСРП (окончательного соглашения о разделе продукции), что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около 415 млн долларов США до 2037 года (при цене на нефть 80 долларов США за баррель). Консорциум предоставит республике долгосрочный заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере 1 млрд долларов США либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около 200 млн долларов США», — цитирует ТАСС представителя министерства.

Напомним: власти Казахстана требовали от консорциума KPO выплаты 1,6 млрд долларов США за нарушение соглашения о разделе продукции. Астана была недовольна условиями работы консорциума. «ЛУКОЙЛ», владеющий 13,5% KPO, может заплатить для урегулирования спора более 200 млн долларов США.

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