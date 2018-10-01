Национальное агентство по предотвращению коррупции начинает проверки электронных деклараций, поданных 16-ю судьями. Об этом сообщает сайт Национального агентства.
Так, приняты решения о проведении полных проверок электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы:
1) Константином Бабенко – судьей Киевского апелляционного административного суда (за 2015 год (исправленная), за 2016 и за 2017 (исправленная)).
2) Олегом Басаем – судьей, председателем Киевского окружного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы).
3) Николаем Гимоном – судьей Днепропетровского апелляционного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы).
4) Виктором Глиняным – судьей, заместителем председателя Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).
5) Ярославом Головачевым – судьей, председателем Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).
6) Олегом Голяшкиным – судьей Высшего административного суда Украины (за 2017 год).
7) Михаилом Грыцивым – судьей Верховного Суда Украины (за 2015 год (исправленная), и за 2016 и 2017 годы).
8) Владимиром Королем – судьей Кассационного уголовного суда Верховного Суда (за 2017 год).
9) Еленой Кузьмишин – судьей Киевского апелляционного административного суда (за 2015 год, за 2016 (исправленная) и за 2017 год).
10) Валерием Лашевичем – судьей Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).
11) Ларисой Мороз – судьей Высшего административного суда Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы).
12) Татьяной Росик – судьей Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).
13) Александром Стародубом – судьей Высшего административного суда Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы).
14) Олегом Хрипуном – судьей, председателем Киевского апелляционного хозяйственного суда (за 2015 год, за 2016 (исправленная) и за 2017 год).
15) Юрием Цюкалом – судьей Хозяйственного суда города Киева (за 2015 год (исправленная), за 2016 и за 2017 годы).
16) Евгением Чаком – судьей Киевского апелляционного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы).
Проверки е-деклараций продолжаются 60 календарных дней и начинаются на следующий день за днем принятия решения.
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