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НАПК осуществляет проверку деклараций, поданных 16 судьями

01 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика
В фокусе внимания НАПК оказались, среди прочего, судьи ВСУ и ВС В фокусе внимания НАПК оказались, среди прочего, судьи ВСУ и ВС

Национальное агентство по предотвращению коррупции начинает проверки электронных деклараций, поданных 16-ю судьями. Об этом сообщает сайт Национального агентства.

Так, приняты решения о проведении полных проверок электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы:

1) Константином Бабенко – судьей Киевского апелляционного административного суда (за 2015 год (исправленная), за 2016 и за 2017 (исправленная)).

2) Олегом Басаем – судьей, председателем Киевского окружного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы).

3) Николаем Гимоном – судьей Днепропетровского апелляционного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы).

4) Виктором Глиняным – судьей, заместителем председателя Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).

5) Ярославом Головачевым – судьей, председателем Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).

6) Олегом Голяшкиным – судьей Высшего административного суда Украины (за 2017 год).

7) Михаилом Грыцивым – судьей Верховного Суда Украины (за 2015 год (исправленная), и за 2016 и 2017 годы).

8) Владимиром Королем – судьей Кассационного уголовного суда Верховного Суда (за 2017 год).

9) Еленой Кузьмишин – судьей Киевского апелляционного административного суда (за 2015 год, за 2016 (исправленная) и за 2017 год).

10) Валерием Лашевичем – судьей Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).

11) Ларисой Мороз – судьей Высшего административного суда Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы).

12) Татьяной Росик – судьей Апелляционного суда города Киева (за 2015, 2016 и 2017 годы).

13) Александром Стародубом – судьей Высшего административного суда Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы).

14) Олегом Хрипуном – судьей, председателем Киевского апелляционного хозяйственного суда (за 2015 год, за 2016 (исправленная) и за 2017 год).

15) Юрием Цюкалом – судьей Хозяйственного суда города Киева (за 2015 год (исправленная), за 2016 и за 2017 годы).

16) Евгением Чаком – судьей Киевского апелляционного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы).

Проверки е-деклараций продолжаются 60 календарных дней и начинаются на следующий день за днем принятия решения.

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