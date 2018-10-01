Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 октября 2018 года, 14:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Власти Южной Кореи задержали российское судно «Севастополь»

01 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Генконсульство России направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой объяснить задержание российского судна «Севастополь» в порту южнокорейского Пусана, сообщил «РИА Новости» представитель компании-судовладельца «Гудзон». «Работа только началась. Насколько я знаю, Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию. Общаться должны дипломаты наших стран», — рассказали в компании.

Представитель российского МИДа подтвердил агентству, что Генконсульство РФ разбирается в ситуации.

По информации судовладельца, на борту «Севастополя» находятся 12 моряков, по данным Генконсульства — 14. И дипломатическое ведомство, и «Гудзон» заявили, что у экипажа имеется достаточный запас воды, продовольствия и топлива.

Судно встало на ремонт в Пусане в середине августа. Знакомые с ситуацией источники «Ъ» сообщали, что оно было арестовано. Представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский позднее уточнил, что судно задержано и не находится под арестом.

Южнокорейская сторона заподозрила «Севастополь» в запрещенной санкциями Совбеза ООН торговле с КНДР. Напомним: 21 августа с.г. США объявили о наложении собственных (не поддержанных Совбезом ООН) санкций на ряд российских судов и компаний, подозреваемых Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. Одной из этих фирм стал «Гудзон».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 39 (1083) от 25/09/18 Свежий номер

Международные отношения

№ 39 (1083)
Государство и юристы

Кинозалп

Судебная практика

Бюджетный процесс

Тема номера:

Прогрессивная ставка

Частная практика

Инициатива доказуема

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    aequo
Пресс-релизы

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом