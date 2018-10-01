Власти Южной Кореи задержали российское судно «Севастополь»

Генконсульство России направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой объяснить задержание российского судна «Севастополь» в порту южнокорейского Пусана, сообщил «РИА Новости» представитель компании-судовладельца «Гудзон». «Работа только началась. Насколько я знаю, Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию. Общаться должны дипломаты наших стран», — рассказали в компании.
Представитель российского МИДа подтвердил агентству, что Генконсульство РФ разбирается в ситуации.
По информации судовладельца, на борту «Севастополя» находятся 12 моряков, по данным Генконсульства — 14. И дипломатическое ведомство, и «Гудзон» заявили, что у экипажа имеется достаточный запас воды, продовольствия и топлива.
Судно встало на ремонт в Пусане в середине августа. Знакомые с ситуацией источники «Ъ» сообщали, что оно было арестовано. Представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский позднее уточнил, что судно задержано и не находится под арестом.
Южнокорейская сторона заподозрила «Севастополь» в запрещенной санкциями Совбеза ООН торговле с КНДР. Напомним: 21 августа с.г. США объявили о наложении собственных (не поддержанных Совбезом ООН) санкций на ряд российских судов и компаний, подозреваемых Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. Одной из этих фирм стал «Гудзон».
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