Сегодня 01 октября 2018 года, 14:53

А.Аваков рассказал, в чем уникальность открытого в Мариуполе Центра безопасности граждан

В Мариуполе заработал новый Центр безопасности граждан. Он расположен на улице Соборная, 98а, в пяти километрах от линии разграничения, и будет обслуживать пять населенных пунктов. Центр объединил под одной крышей пожарно-спасательную службу, полицию и скорую помощь. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

На открытии присутствовали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Центр безопасности в Талаковке мы реализуем вместе с областной администрацией. Здесь мы должны говорить не о безопасности в контексте военных действий, а о сервисе и качестве жизни в регионе. Здесь находится полицейская станция, здесь находятся спасатели и медики, и мы быстро будем решать проблемы граждан, живущих в условиях близости к зоне проведения ООС (операции Объединенных сил)», — сообщил Арсен Аваков.

В сферу обслуживания центра входят пять населенных пунктов с более 20 тысячами жителей.

«Ежедневно на дежурство будут заступать пять работников. Общее количество личного состава — 21 человек», — добавил министр внутренних дел.

Председатель ГСЧС отметил, что идея открытия центров безопасности возникла в 2015 году.

«Да, было трудно, война, но это не стало для нас помехой в осуществлении реформ. И именно здесь, в 5 км от линии разграничения, мы говорим о том, что движемся в правильном направлении. Наша основная идея — обеспечить населению защиту от чрезвычайных ситуаций и любых катастроф. Этот центр способен выполнять такие задачи. Мы уменьшим время прибытия наших подразделений в зону чрезвычайной ситуации и повысим уровень защиты территории и населения от опасности», — добавил Николай Чечеткин.