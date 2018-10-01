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Сегодня 01 октября 2018 года, 14:54

НАБУ отрицает причастность к рекламе Артема Сытника в киевском метро

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отрицают причастность к размещению рекламы в столичном метрополитене с изображением директора ведомства Артема Сытника.

Об этом 1 октября с.г. сообщает «Укринформ», передает «УП».

В частности, утром 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена разместили изображение Сытника с надписью: «Я разоблачу топ-коррупционеров».

Кроме того, в рекламе содержится анонс заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября 2018 года в 15.00.

Отмечается, что трансляция заседания комитета состоится на всех каналах телевидения.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ему неизвестно, кто разместил рекламу, и назвал ее «типичной провокацией».

В пресс-службе ведомства также заявили журналистам, что не знают заказчика рекламы.

«Не знаем, кто этот «господин», уплативший деньги за наружную рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения», — заявили в НАБУ.

Однако, как следует из повестки дня заседания комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, 3 октября в 15.00 Сытник будет отчитываться о деятельности НАБУ в первом полугодии 2018 года.

Позже в столичном метрополитене объяснили, что не занимаются вопросами рекламы в метрополитене с 2011 года.

Пресс-секретарь метрополитена Киева Наталья Макогон рассказала УП, что рекламой в столичном метро занимается коммунальное предприятие «Киевреклама».