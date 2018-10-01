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Алексей Навальный проиграл дело об отказе в выдаче загранпаспорта

01 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Люблинский районный суд Москвы признал законным отказ в выдаче загранпаспорта политику Алексею Навальному.

«Суд отклонил административный иск с требованием признать незаконными действия отдела по вопросам миграции ОМВД по району Марьино в части отказа в выдаче Навальному загранпаспорта», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского райсуда Москвы.

В июне 2015 года Навальный обратился в Федеральную миграционную службу (ФМС) за получением загранпаспорта, однако получил отказ со ссылкой на две условные судимости. В управлении службы столицы тогда пояснили, что при наличии условного срока россиянин может быть ограничен в выезде за рубеж до истечения срока наказания. Суды подтвердили эту позицию.

После этого А.Навальный обратился с жалобой в ЕСПЧ. Страсбургский суд пришел к выводу, что российские власти нарушили в отношении оппозиционера статью 2 протокола №4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гласит: каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную. Ему присудили компенсацию в размере 2000 евро.

В мае 2017 года г-н Навальный все же получил загранпаспорт: он был необходим, чтобы политик мог вылечить глаз от химического ожога зеленкой, который ему нанесли активисты SERB.

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