Назначенные на сегодня, 1 октября 2018 года, судебные заседания во Львовском апелляционном хозяйственном суде отменяются.
Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
«В связи с изданием Указа Президента Украины №295/18 о переводе судей из Львовского апелляционного хозяйственного суда в Западный апелляционный хозяйственный суд, а также с проведением мероприятий по ликвидации ЛАХС и образованию ЗАХС сообщаем, что судебные заседания, назначенные на 1 октября 2018 года, не состоятся», — заявили в пресс-службе суда.
С соответствующим Указом «О переводе судей» от 28 сентября с.г. можно ознакомиться по по ссылке.
Отметим, что данным актом предписывается перевести:
- 10 судей Донецкого апелляционного хозяйственного суда — на работу в должностях судей Восточного апелляционного хозяйственного суда;
- 19 судей Харьковского апелляционного хозяйственного суда — на работу в должностях судей Восточного апелляционного хозяйственного суда;
- 17 судей Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда — на работу в должностях судей Центрального апелляционного хозяйственного суда;
- 11 судей Одесского апелляционного хозяйственного суда — на работу в должностях судей Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда;
- 28 судей Киевского апелляционного хозяйственного суда — на работу в должностях судей Северного апелляционного хозяйственного суда;
- 21 судью Ровенского апелляционного хозяйственного суда — на работу в должностях судей Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда;
- 13 судей Львовского апелляционного хозяйственного суда — на работу в должностях судей Западного апелляционного хозяйственного суда.Также напомним, что Президент Украины издал Указ №297/2018 о переводе судей апелляционных судов.
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