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Эксперты оценили последствия от запрета на выкладку сигарет на витринах киосков

01 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Запрет на выкладку сигарет на витринах киосков может негативно повлиять на местные общины, а прямые потери местных бюджетов оцениваются примерно в полмиллиарда гривен. Такое мнение исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, передает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Соответствующую идею содержит законопроект №4030а.

«Данный запрет негативно повлияет на местные бюджеты двумя способами. Во-первых, это розничный акциз на продажу сигарет – 5% от стоимости пачки – который идет в местные бюджеты. И, во-вторых, это единый налог, который платят представители малого бизнеса, осуществляющие продажу сигарет», – объясняет г-н Слобожан.

По его мнению, кроме прямых потерь местных бюджетов будут еще и потери опосредованные. Поскольку законопроект уменьшит также доходы и государственного бюджета, сократятся возможности для межбюджетных трансфертов – из государственного бюджета в местные, считают эксперты.

Также глава Ассоциации городов Украины привел пример негативного опыта запрета на выкладку в других странах. Во всем мире насчитывается лишь 17 стран, где действует полный запрет на выкладку табачных изделий на витринах – в том числе в России, Кении, Намибии, а также Тринидаде и Тобаго.

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