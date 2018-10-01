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СМИ: названо условие возвращения Олега Сенцова в Украину

01 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Главным условием для возвращения политзаключенного, незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Украину является выдача России ее граждан, осужденных в США.

Как передает «УП», об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

Отмечается, что речь идет о россиянах Викторе Буте и Константине Ярошенко, а также о находящейся под арестом Марии Бутиной.

По словам источника НГ, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

При этом издание отмечает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «не в курсе» таких инициатив.

Как заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, ему ничего не известно о подобной конфигурации, однако он считает ее «рабочей», пишет НГ.

«Если есть реальная готовность (властей РФ — ред.) к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры», — отметил г-н Динзе.

По мнению замдиректора Amnesty International Дениса Кривошеева, в чью зону ответственности входит Восточная Европа и Центральная Азия, к возможному обмену Бута, Ярошенко и Бутиной на Сенцова могут возникнуть вопросы у международных правозащитных организаций.

«Надо понимать, что Сенцов приговорен политически мотивированным судом, вменяемые ему действия несоразмерны обвинениям, вина его не была установлена: он должен быть освобожден. При этом в отношении Бута есть серьезные вопросы», — отметил г-н Кривошеев.

Издание напомнило, что бизнесмен Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу Вашингтона, в 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы, а Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику».

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов на территории аннексированного Крыма.

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