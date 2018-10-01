Сегодня 01 октября 2018 года, 11:54

Президент вручил награды по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 25-летия с момента основания Национальной академии правовых наук во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает сайт главы государства.

«Харьковщина — лидер в области образования и науки, один из самых мощных юридических научных центров. И поэтому неслучайно, что инициатива создания высшего отраслевого научного учреждения, объединившего правовую науку всего государства, зародилась именно здесь», — сказал Президент. Он подчеркнул, что становление Академии правовых наук Украины совпало с началом возрождения независимости Украины. Специалисты Академии сыграли ведущую роль в формировании научных основ национальной правовой системы.

Президент также отметил, что все эти годы ученые академии обеспечивали научное сопровождение разработки и принятие законодательства независимой Украины и разработки Конституции Украины 1996 года. Академия принимала участие в разработке важнейших нормативно-правовых актов и кодексов, которые составляют базу современного национального законодательства. Отдельно он остановился на роли юристов в подготовке Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В свою очередь, ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, почетный президент и академик Национальной академии правовых наук Украины Василий Таций поблагодарил главу государства за его внимание к академии, ученым-юристам и судебной реформе в Украине в целом.

По случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Президент отметил высокими государственными наградами и присвоил почетные звания нескольким ведущим юристам академии.

За весомый личный вклад в развитие отечественной правовой науки, многолетнюю плодотворную научную деятельность и высокий профессионализм орденом князя Ярослава Мудрого награждены ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, почетный президент и академик Национальной академии правовых наук Украины Василий Таций, академик-секретарь отделения государственно-правовых наук и международного сотрудничества, академик Национальной академии правовых наук Украины Юрий Битяк.

Орденом «За заслуги» награждены академик Национальной академии правовых наук Украины Владимир Гончаренко, орденом княгини Ольги — директор Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности, академик Национальной академии правовых наук Украины Елена Орлюк и директор Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Светлана Серегина. Нескольким ведущим юристам присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» и «Заслуженный юрист Украины».