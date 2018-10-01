Сегодня 01 октября 2018 года, 11:54

В ГФС указали, по каким строительным компаниям будут работать в первую очередь

Актуальные вопросы деятельности Государственной фискальной службы Украины, перспективы развития службы и отдельные аспекты взаимодействия контролирующих органов и бизнеса обсудили во время встречи и.о. председателя ГФС Александр Власов и руководителей структурных подразделений ГФС с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

Как говорится на сайте Службы, сегодня в ГФС разрабатывается план совместных проверок с Государственной службой Украины по вопросам труда. Проведение таких проверок предусматривается во всех регионах Украины при сотрудничестве с органами местного самоуправления.

«Строительная отрасль — одна из самых проблемных сегодня в контексте уплаты налогов в бюджеты и соблюдения законодательства о труде. Для каждого региона разрабатывается комплекс мероприятий. По предварительным данным ГФС, только среди предприятий строительной отрасли с объемами поставок товаров и услуг, превышающих 10 млн грн, почти 800 предприятий выплачивают зарплату на уровне или меньше минимального уровня», – отметил г-н Власов.

«Мы посчитали, что по некоторым компаниям работающих людей хватит на обеспечение 25% строительства одного объекта, а у них таких объектов 10, например. Поэтому ГФС будет анализировать информацию об основных застройщиках во всех регионах страны, в частности, определять их активность, объекты, уровень заработной платы и его соответствие средней по отрасли», — подчеркнул чиновник.

По результатам такого анализа будут проверяться субъекты хозяйствования, имеющие риски неуплаты налогов. Для проверок будут отбираться не только застройщики, но и субъекты хозяйствования, которые непосредственно осуществляют реализацию построенной недвижимости, принимают оплату и предоставляют услуги по строительству.