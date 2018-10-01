Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 октября 2018 года, 11:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В ГФС указали, по каким строительным компаниям будут работать в первую очередь

01 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Актуальные вопросы деятельности Государственной фискальной службы Украины, перспективы развития службы и отдельные аспекты взаимодействия контролирующих органов и бизнеса обсудили во время встречи и.о. председателя ГФС Александр Власов и руководителей структурных подразделений ГФС с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

Как говорится на сайте Службы, сегодня в ГФС разрабатывается план совместных проверок с Государственной службой Украины по вопросам труда. Проведение таких проверок предусматривается во всех регионах Украины при сотрудничестве с органами местного самоуправления.

«Строительная отрасль — одна из самых проблемных сегодня в контексте уплаты налогов в бюджеты и соблюдения законодательства о труде. Для каждого региона разрабатывается комплекс мероприятий. По предварительным данным ГФС, только среди предприятий строительной отрасли с объемами поставок товаров и услуг, превышающих 10 млн грн, почти 800 предприятий выплачивают зарплату на уровне или меньше минимального уровня», – отметил г-н Власов.

«Мы посчитали, что по некоторым компаниям работающих людей хватит на обеспечение 25% строительства одного объекта, а у них таких объектов 10, например. Поэтому ГФС будет анализировать информацию об основных застройщиках во всех регионах страны, в частности, определять их активность, объекты, уровень заработной платы и его соответствие средней по отрасли», — подчеркнул чиновник.

По результатам такого анализа будут проверяться субъекты хозяйствования, имеющие риски неуплаты налогов. Для проверок будут отбираться не только застройщики, но и субъекты хозяйствования, которые непосредственно осуществляют реализацию построенной недвижимости, принимают оплату и предоставляют услуги по строительству.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 39 (1083) от 25/09/18 Свежий номер

Международные отношения

№ 39 (1083)
Государство и юристы

Кинозалп

Судебная практика

Бюджетный процесс

Тема номера:

Прогрессивная ставка

Частная практика

Инициатива доказуема

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом