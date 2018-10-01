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И.Маск уплатит многомиллионный штраф и покинет пост председателя совета директоров Tesla

01 октября 2018 года Источник:UBR

Основатель компании Tesla Илон Маск согласился уплатить штраф в размере 20 млн долларов США, а также покинуть пост председателя совета директоров компании по требованию комитета по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает The Washington Post.

Кроме того, компания Tesla должна выплатить дополнительно 20 млн долларов штрафа и согласиться добавить в свой совет двух независимых директоров.

Илон Маск должен уйти в отставку как председатель совета директоров в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности на срок в три года, однако сохранит свой пост генерального директора Tesla.

Напомним: в США возбудили дело против руководителя Tesla Илона Маска. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа 2018 года, в котором он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов. В комиссии, указывая и на другие сообщения Маска, отмечают, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда написал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора. Авторы иска считают, что у Маска не было оснований делать такие заявления.

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