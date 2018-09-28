Сегодня 28 сентября 2018 года, 20:01

Адвокатов лишат «единого голоса профессии» — В.Гвоздий о законопроекте №9055

Проект закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055 лишает граждан инструментов защиты их прав и профессиональной юридической помощи. Об этом заявил в эфире парламентского телеканала «Рада» заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

«Адвокатура существует для того, чтобы защитить права, свободы и законные интересы человека, но этот законопроект делает все, чтобы отобрать у нас инструменты защиты», — цитирует адвоката сайт Ассоциации.

Заместитель председателя НААУ сообщил, что НААУ направила адресные письма народным депутатам и в комитеты Верховной Рады по разъяснению правовых рисков, угроз сужению прав человека и коррупционных «окон» внесенной на рассмотрение парламента новой редакции профильного закона.

Эти письма отражают позицию как высших органов адвокатского самоуправления, так и региональных адвокатских сообществ.

При этом НААУ приветствует решение комитетов парламента о направлении законопроекта для оценки в Венецианскую комиссию. Действующий закон об адвокатуре проходил эту процедуру и получил выводы европейских экспертов перед тем, как был принят в 2012 году в рамках подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Мы будем рады, если будет принято решение получить оценку законопроекта в международных структурах. Это решение может принять комитет ВР», — уточнил Валентин Гвоздий.

По его словам, законопроект противоречит целям судебной реформы, которая должна предусматривать институциональное укрепление адвокатуры как единой самоуправляемой профессиональной организации и дальнейшее утверждение принципов верховенства права.

«Законопроект №9055 вызвал огромное сопротивление адвокатского сообщества, общественных организаций, активистов и простых граждан, так как под оберткой добрых намерений пытаются фактически ввести механизмы контроля адвокатуры как института, давления на адвокатуру и открыть пути для преследования граждан», — считает Валентин Гвоздий.

Именно неприемлемость содержания и целей этой законодательной инициативы привели к появлению альтернативных законопроектов, поданных различными фракциями и внефракционными депутатами, под регистрационными номерами 9055-1 и 9055-2, сообщил г-н Гвоздий.

«Альтернативные законопроекты отличаются важными вещами. Из них исключено все, что ограничивает права человека и права защитника, исключены все негативные явления, направленные на уничтожение институциональной прочности адвокатуры. Их принятие позволит избежать институционального стресса, зато законопроект 9055 закладывает механизмы, которые уничтожат адвокатуру как самоуправляемый институт изнутри», — прокомментировал Валентин Гвоздий.

Изменения в действующий закон должны прежде всего предусматривать расширение процессуальных прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

К основным рискам основного законопроекта Валентин Гвоздий отнес сужение процессуальных прав адвокатов предлагаемыми изменениями в УПК, в частности, ограничение содержания понятия «адвокатская тайна», возможности отстранения адвокатов за злоупотребление процессуальными правами, возможности правоохранительных органов привлекать адвокатов из системы бесплатной помощи параллельно с адвокатами по договору на свое усмотрение, ослабление эффективности такого инструмента, как адвокатский запрос. Кроме того, институциональное разделение системы национального адвокатского самоуправления по федеративному принципу избавит адвокатов «единого голоса профессии», который является эффективной защитой прав адвокатов как внутри страны, так и на международном уровне.