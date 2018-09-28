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Судові виконавці Литви беруть участь в удосконаленні системи стягнення боргів в Україні

28 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

19-21 вересня 2018 р. делегація Палати виконавців Литви з практичним візитом відвідала Київ − столицю України. Литовська делегація зустрілася з представниками Міністерства юстиції України та обговорила актуальні питання щодо системи виконання рішень в Україні.

До програми візиту також було включено відвідування Посольства Литви в Україні. За участю Саулюса Лабутіса, міністра-радника Посла Литви в Україні Марюса Януконіса відбулася дискусія щодо питання перспективи діяльності приватних виконавців України. Голова президії Палати виконавців Литви - виконавець Інґа Каралене звернула увагу учасників зустрічі на різницю в ефективності роботи системи державних виконавців та системи приватних виконавців: ефективність контрольованих державою виконавців у стягненні боргів у Литві становила близько 5 %, у той час як ефективність діючих нині приватних виконавців сягає 30-40 %. Керуюча Палати виконавців Литви також презентувала напрямки діяльності проекту «Реалізація реформи правового сектору України: розширення діяльності та послуг виконавців, посилення довіри до інституту приватних виконавців у суспільстві».

21 вересня 2018 р. для приватних виконавців України були проведені навчальні заняття на тему «Поліпшення іміджу інституту приватних виконавців: організація роботи виконавця, обслуговування клієнтів, професійна етика та посилення діяльності професійного самоврядування». Модератором дискусії став Валерій Притуляк − приватний виконавець України, секретар ради Асоціації приватних виконавців України. Голова президії Палати виконавців Литви Інґа Каралене, керуюча Палати виконавців Довіле Саткаускене і виконавець Валдас Чеґлікас презентували підготовлені рекомендації щодо професійної діяльності виконавців, організації їх роботи, обслуговування клієнтів та заходів, які сприяють поліпшенню іміджу виконавця в Україні. Учасники семінару активно цікавилися практичним досвідом литовських виконавців, їх відносинами з органами влади. Були обговорені можливості застосування сучасних інформаційних технологій у процесі стягнення боргів.

Ці напрями діяльності здійснюються в ході реалізації Палатою виконавців Литви Проекту № K2018-VB-UK-06 зі співробітництва з метою розвитку та підтримки демократії на тему «Реалізація правової реформи сектора України: розширення діяльності та послуг виконавців, посилення довіри до інституту приватних виконавців у суспільстві». Проект, який реалізує Литовська палата виконавців спільно зі своїм партнером, Асоціацією приватних виконавців України, фінансується за рахунок коштів Програми співробітництва Міністерства закордонних справ Литовської Республіки з метою розвитку та підтримки демократії.

Мета проекту – підвищення довіри до правової системи України, розвиток позитивного ставлення до виконавця, який здійснює державні доручення, заохочення розвитку прозорої та ефективної діяльності приватних виконавців в Україні, формування позитивного інвестиційного клімату в країні.





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