Сегодня 28 сентября 2018 года, 14:54

Судебные исполнители Литвы участвуют в совершенствовании системы взыскания долгов в Украине

19-21 сентября с.г. делегация Палаты исполнителей Литвы с практическим визитом посетила столицу Украины. Литовская делегация встретилась с представителями Министерства юстиции Украины и обсудила актуальные вопросы системы исполнения решений в Украине.

В программу визита также было включено посещение посольства Литвы в Украине. С участием Саулюса Лабутиса, министра — советника посла Литвы в Украине Марюса Януконис состоялась дискуссия по вопросу перспективы деятельности частных исполнителей Украины. Председатель президиума Палаты исполнителей Литвы — исполнитель Инга Каралене обратила внимание участников встречи на разницу в эффективности работы системы государственных исполнителей и системы частных исполнителей: эффективность контролируемых государством исполнителей во взыскании долгов в Литве составляла около 5%, в то время как эффективность действующих ныне частных исполнителей достигает 30–40%. Были представлены также направления деятельности проекта «Реализация реформы правового сектора Украины: расширение деятельности и услуг исполнителей, усиление доверия к институту частных исполнителей в обществе».

21 сентября 2018 года для частных исполнителей Украины были проведены учебные занятия на тему «Улучшение имиджа института частных исполнителей: организация работы исполнителя, обслуживание клиентов, профессиональная этика и усиление деятельности профессионального самоуправления». Модератором дискуссии стал Валерий Притуляк — частный исполнитель Украины, секретарь совета Ассоциации частных исполнителей Украины. Председатель президиума Палаты исполнителей Литвы Инга Каралене, управляющая Палаты исполнителей Довиле Саткаускене и исполнитель Валдас Чегликас представили подготовленные рекомендации по профессиональной деятельности исполнителей, организации их работы, обслуживания клиентов и мероприятий, способствующих улучшению имиджа исполнителя в Украине. Участники семинара активно интересовались практическим опытом литовских исполнителей, их отношениями с органами власти. Были обсуждены возможности применения современных информационных технологий в процессе взыскания долгов.

Эти направления деятельности осуществляются в ходе реализации Палатой исполнителей Литвы проекта №K2018-VB-UK-06 по сотрудничеству в целях развития и поддержки демократии «Реализация правовой реформы сектора Украины: расширение деятельности и услуг исполнителей, усиление доверия к институту частных исполнителей в обществе». Проект, который реализует Литовская палата исполнителей совместно со своим партнером, Ассоциацией частных исполнителей Украины, финансируется за счет средств Программы сотрудничества Министерства иностранных дел Литовской Республики с целью развития и поддержки демократии.

Цель проекта — повышение доверия к правовой системе Украины, развитие позитивного отношения к исполнителю, который осуществляет государственные поручения, способствование развитию прозрачной и эффективной деятельности частных исполнителей в Украине, формирование положительного инвестиционного климата в стране.











