Сегодня 28 сентября 2018 года, 18:19

Регистрацию скота переведут в электронный режим

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает над совершенствованием системы идентификации животных, ее упрощением и переводом в будущем в электронный формат, подчеркнул председатель Службы Владимир Лапа во время круглого стола «Регулирование рынка молока», организатором которого выступил BRDO (офис эффективного регулирования) при поддержке EU4Business\FORBIZ.

«Человек не должен многократно обращаться за получением необходимых разрешительных процедур, которые можно и нужно делать автоматически, и Агентство идентификации и регистрации животных сейчас работает над внедрением такого программного обеспечения», — отметил Владимир Лапа.

Председатель Госпродпотребслужбы согласился с мнением присутствующих о необходимости оптимизации существующего порядка получения паспорта КРС и с тем, что некоторые процедуры требуют упрощения.

Во время мероприятия также были представлены исследования молочной отрасли Украины — Зеленая книга «Регулирование рынка молока», — которое осуществили специалисты BRDO. Они провели системный анализ нормативно-правового поля, который обнаружил, что из 57 регуляторных актов на рынке производства молока 16 являются неактуальными, еще пять имеют признаки незаконных. Большинство из 17 инструментов регулирования имеют высокие коррупционные риски из-за неопределенности и непрозрачности процедур.

Также Владимир Лапа отметил, что в 2018 году Служба провела 10 тыс. проверок относительно безопасности пищевых продуктов, в том числе молочных продуктов. В 5,8 тыс. случаев были установлены нарушения и предоставлены предписания. Следовательно, 58% операторов рынка, работающих в области производства и сбыта продуктов питания, нарушают нормы отечественного законодательства о безопасности пищевых продуктов.