Сегодня 28 сентября 2018 года, 18:19

Озвучены приоритеты реформы в сфере лицензирования строительных организаций

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины усилит контроль над процессом лицензирования строительных организаций, а также пересмотрит решение о возвращении к министерству функции выдачи сертификатов аттестованных исполнителей строительных работ. Ранее, три года назад, эти полномочия были переданы саморегулируемым организациям. Об этом во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, говорится на сайте ведомства.

По его словам, очень часто саморегулируемые организации злоупотребляют также и при обучении и выдачи сертификатов специалистам по соответствующим направлениям, что в дальнейшем приводит к разработке некачественной проектной документации. «Поэтому мы будем обращаться к правительству с предложением разработки нормативного акта, который бы предусматривал механизм лишения сертификатов недобросовестных специалистов», — подчеркнул Геннадий Зубко.

Также чиновник обратился в Минюст с предложением дальнейшего упрощения процедур строительной амнистии для маленьких домов в сельской местности. «Мы должны убрать из этого процесса областные управления архитектуры и искоренить возможные коррупционные риски. К сожалению, мы снова начали чувствовать блокировки процесса предоставления соответствующей разрешительной документации на местном уровне», — отметил вице-премьер-министр.