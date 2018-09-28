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В Гоструде сообщили, на сколько увеличилось число официально трудоустроенных с начала года

28 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега принял участие в двухдневном семинаре «Европейско-грузинский диалог — труд, занятость и социальные вопросы: трудовые стандарты и инспекция». Мероприятие состоялось 19–20 сентября с.г. в Тбилиси при поддержке Европейской комиссии и Международной организации труда. Общая цель мероприятия заключалась в следующем: повысить уровень осведомленности о важности улучшения трудовых стандартов и условий труда; поддерживать создание эффективных систем контроля и надзора в соответствии с международными и европейскими стандартами.

Об этом сообщается на сайте Гоструда.

Роман Чернега поделился опытом реорганизации и становления новой Службы, принципиально новыми подходами к организации и осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, приближенными к стандартам и практикам ЕС. На примере роста численности с начала года более чем на 200 000 застрахованных лиц продемонстрировал эффективность сочетания контрольных и превентивных мер, показывающего положительные результаты для роста экономики государства.

В своем выступлении председатель Гоструда подчеркнул, что превентивные, информационно-разъяснительные мероприятия должны и в дальнейшем быть в приоритете над наложением штрафных санкций, в частности в борьбе с незадекларированным трудом. В то же время без инструмента привлечения к ответственности прогресса по детенизации занятости в Украине, в Грузии и других странах Европы не будет.

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