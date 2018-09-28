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Названы плюсы и минусы нового порядка парковок в Киеве

28 сентября 2018 года Источник:UBR

Киевский городской совет на заседании 28 сентября с.г. (на следующий день после вступления в силу закона «О парковке») принял новую парковочную концепцию столицы. Часть решений будут реализованы уже в ближайшее время — они призваны навести порядок на столичных дорогах. Другая часть представляет собой что-то вроде плана действий, пишет UBR.

Главное новшество — запуск института парковочных инспекторов. В первое время в Киеве будут работать 148 инспекторов, их задачей станет поиск неплательщиков и нарушителей правил. Прежде чем выписывать протокол, ревизоры должны будут проверить авто по базе Автоматизированной системы контроля оплаты парковки (АСКОП), сделать несколько снимков машины-нарушителя, составить протокол об административном правонарушении, оставив копию под «дворником», а затем внести данные в реестр административных нарушений.

Избежать штрафа можно будет только в двух случаях:

1) если злоумышленники сняли с машины-нарушителя госномера или угнали сам автомобиль, о чем владелец сообщил полиции;

2) если машиной управлял другой человек, что подтверждается, например, договором аренды.

При этом новый порядок предусматривает, что при эвакуации парковочные инспекторы должны не только безотлагательно уведомить об этом Нацполицию, но и внести данные на официальный сайт органа исполнительной власти (КГГА), а также отправить смс и электронное сообщение на почту надлежащего пользователя. Очевидно, при этом инспекторы должны будут обращаться к соответствующим базам данных.

Бесплатным правом парковки наделят только инвалидов, лиц, которые их перевозят, а также «резидентов» (собственники или официальные арендаторы квартир и офисов) в специально отведенных для этого местах в период с 20.00 до 8.00. Правда, чтобы воспользоваться бесплатной парковкой и не нарваться на штрафы, последним придется сначала внести свои данные в АСКОП. В системе для этих целей создадут отдельный реестр, куда станут вносить информацию об инвалидах и «резидентах». Сделали это для того, чтобы бесплатные места не доставались «чужакам» вроде засидевшихся гостей.

Определять «своих» предлагают по отдельным зонам, которые обозначат в пределах районов города. После внесения данных в реестр автомобилисту оформят специальное разрешение, которое и будет доказывать его право на бесплатную ночную парковку.

Послабление, которое достанется всем без исключения автомобилистам, — это небольшой временной бонус. Неоплаченная парковка в течение первых 10 минут стоянки нарушением считаться не будет. Исключение сделали только для площадок, оборудованных шлагбаумами и другими системами контроля въезда/выезда.

Кроме того, тотально бесплатными киевские парковки будут в День Конституции, Победы, Независимости, а также в День Киева. «Правда, едва ли это обрадует киевлян, которые обычно эти дни предпочитают проводить далеко за пределами столицы», — говорится в материале.

Плохая новость заключается в том, что Киевсовет в рамках программы увеличения паркомест предусмотрел возможность создания платных ночных охраняемых парковок. Не исключено, что какая-то часть из них займет нынешние бесплатные места, и одну от другой будет отличать только будка охранника и табличка с тарифами. Правда, киевские депутаты пообещали установить льготную цену для таких площадок — стоянка с 21.00 до 9.00 обойдется владельцу в 10-30 грн.

Всего же в течение ближайших двух лет в столице должно появиться порядка 40 тыс. новых парковочных мест. А общее их количество в среднесрочной перспективе намерены увеличить с нынешних 25 тыс. до 125 тыс. Причем по новым правилам парковки в обязательном порядке нужно будет оборудовать электрозарядками. Минимум до 2020 года — 5% от общего количества паркомест.

При этом киевские власти собираются акцентировать внимание на перехватывающих парковках у конечных станций метро. Приоритетными называют ирпенское, вышгородское, черниговское, житомирское, бориспольское, одесское и днепропетровское направления. Впрочем, как и во всех предыдущих аналогичных заявлениях, чиновники не стали называть ни конкретных дат реализации проекта, ни мест расположения новых площадок.

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