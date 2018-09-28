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И.Маску могут запретить занимать должности в компаниях, акции которых обращаются на бирже

28 сентября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на главу компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве, сообщает AFP. Расследование в отношении господина Маска было начато после его заявлений о возможном превращении Tesla в частную компанию: в августе он написал в Twitter, что планирует выкупить все акции Tesla с биржи. Позднее он отказался от этой идеи.

Исковое заявление SEC направлено в Федеральный суд Манхэттена. Финансовый регулятор утверждает, что Илон Маск «даже не обсудил и тем более не согласовал ключевые условия сделки, включая цену, с любым потенциальным источником финансирования», пишет портал Techcrunch. Как уточняет The Wall Street Journal, в США закон запрещает руководству публичных компаний делать ложные заявления или вводить инвесторов в заблуждение насчет существенной информации.

SEC требует запретить Илону Маску занимать исполнительные должности или входить в состав совета директоров компаний, акции которых обращаются на бирже. На фоне новостей о поданном иске акции Tesla упали почти на 10%.

Илон Маск назвал обвинения регулятора необоснованными. «Это очень опечалило и разочаровало меня. Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность — самое важное для меня в жизни, и факты покажут, что я никоим образом не скомпрометировал себя», — сказал глава Tesla телеканалу CNBC.

Заявление Илона Маска о намерении выкупить акции Tesla ранее стало поводом еще для двух судебных разбирательств. В августе группа акционеров Tesla подала против господина Маска коллективный иск, пожаловавшись на понесенные финансовые потери. В сентябре Илона Маска обвинил в биржевых махинациях глава исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт.

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