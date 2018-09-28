Сегодня 28 сентября 2018 года, 16:36

СМИ: по запросу России арестован банкир, служивший в АТО

Правоохранители задержали экс-владельца российского банка «Пушкино» Алексея Алякина в Киевской области по запросу РФ. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, пишет UBR со ссылкой на другие СМИ.

Как сообщают «Украинские новости», постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года банкир был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений.

Защита бизнесмена просила отпустить его под домашний арест, поскольку Алякину необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе.

В частности, защита утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Аратта» и «Айдар», обеспечивал участников АТО работой и жильем.

В связи с данными обстоятельствами в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам. Алякин также заявил, что считает себя гражданином Украины.

Тем не менее суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года.

Справка UBR. Алексей Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте. Его мать в 1997—2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат — зампредом правления «Россельхозбанка». В августе 2018 года Пушкинский городской суд Московской области приговорил к трем и четырем годам тюрьмы двух подельников экс-владельца банка «Пушкино» Алякина за хищение 600 млн рублей из этого кредитного учреждения.