Правоохранители задержали экс-владельца российского банка «Пушкино» Алексея Алякина в Киевской области по запросу РФ. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, пишет UBR со ссылкой на другие СМИ.
Как сообщают «Украинские новости», постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года банкир был заочно арестован.
В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).
В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.
В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений.
Защита бизнесмена просила отпустить его под домашний арест, поскольку Алякину необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе.
В частности, защита утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Аратта» и «Айдар», обеспечивал участников АТО работой и жильем.
В связи с данными обстоятельствами в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам. Алякин также заявил, что считает себя гражданином Украины.
Тем не менее суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года.
Справка UBR. Алексей Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте. Его мать в 1997—2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат — зампредом правления «Россельхозбанка». В августе 2018 года Пушкинский городской суд Московской области приговорил к трем и четырем годам тюрьмы двух подельников экс-владельца банка «Пушкино» Алякина за хищение 600 млн рублей из этого кредитного учреждения.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США
Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: