Сегодня 28 сентября 2018 года, 14:54

Фискалы презентовали концепцию «Смарт-таможни»

В Государственной фискальной службе Украины презентовали общественности «Смарт-таможню», говорится на сайте ГФС.

«Смарт-таможня» сочетает в себе все инновационные процессы, которые уже функционируют на таможнях и которые еще планируется ввести. Это процесс постоянного инновационного совершенствования процедур таможенного оформления и таможенного контроля», — рассказал начальник управления мер нетарифного регулирования ВЭД Департамента организации таможенного контроля ГФС Леонид Муромцев во время заседания таможенного комитета Общественного совета при ГФС, где общественности была презентована концепция «Смарт-таможни».

В основе концепции новой таможни — применение инновационных технологий, превращающих таможенное администрирование в быстрый и высокотехнологичный процесс.

Система будет использовать интеллектуальную систему рисков, единый портал предоставления разрешительных документов (будет предоставляться 31 разрешительный документ), электронное декларирование, осуществлять управление и контроль над всеми цепями поставок, посттаможенный контроль и постаудит.

Таможня будет осуществлять обмен предварительной информацией с авиалиниями, морскими линейными агентами, МПС, администрацией Государственной пограничной службы, NCTS — TIR-EPD. Так, будет предоставляться информация о реестре номера транспортного средства, названия товара и веса.

Использование высокотехнологичных технических средств таможенного контроля позволит осуществлять видеонаблюдение и видеоконтроль, считывание номерных знаков, весовой контроль и применение сканирующих систем.

Важной новацией станет применение электронного талона в пунктах пропуска через государственную границу. В талон вносится информация о номере и дате операции, номер транспортного средства. Эта информация будет проверяться администрацией Госпогранслужбы, которая будет считывать входные данные с е-ticket в собственную информационную систему, осуществлять анализ рисков, вносить минимально необходимые данные для ГФС, проставлять отметку «проверено» и передавать для проверки в ГФС.

В свою очередь ГФС будет считывать данные в собственную информационную систему, вносить данные, необходимые для проведения таможенного контроля, осуществлять анализ рисков и проставлять отметку «проверено». По этому талону транспортное средство выезжает за пределы пункта пропуска. Такая процедура позволит ускорить проведение таможенных процедур при пересечении таможенной границы.

Декларирование товаров будет осуществляться по принципу единого окна. Информационный веб-портал «Единое окно» будет иметь WEB-интерфейсы государственного контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах и кормах, ветеринарно-санитарном контроле, фитосанитарном контроле, государственных органов, выдающих разрешительные документы.

Внедряется также процедура автоматизированного выпуска товаров в таможенный режим на основе результатов применения системы анализа рисков. Предлагаются три канала выпуска товаров по таможенным декларациям.

Первый — «зеленый канал» — будет предусматривать автоматизированный выпуск товаров по ТД без осуществления дополнительной проверки документов и проведения таможенного досмотра.

«Желтый канал» — выпуск товаров по ТД будет осуществляться после проведения документального контроля, а «красный канал» (наиболее рисковые операции) — после осуществления документального контроля и таможенного досмотра.

Такая система позволит унифицировать таможенные процедуры, устранить влияние человеческого фактора и сократить время на таможенное оформление.