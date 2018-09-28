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НПУ приглашает на бесплатный семинар по актуальным вопросам нотариальной практики в Киеве

28 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нотариальная палата Украины и Главное территориальное управление юстиции в городе Киеве приглашают нотариусов киевских государственных нотариальных контор и частных нотариусов Киевского городского нотариального округа посетить бесплатный семинар на тему «Оформление и ведение наследственных дел. Актуальные вопросы нотариальной практики. Обзор изменений в законодательство в сфере нотариальной деятельности и регистрационных действий, а также в сфере регулирования порядка временного выезда ребенка за границу».

Об этом говорится на сайте НПУ.

Кроме того, для всех нотариусов Украины будет осуществляться онлайн-трансляция семинара.

В семинаре примет участие президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.

Дата и время проведения: 3 октября 2018 года, начало в 14.00.

Место проведения: г.Киев, ул. Музейный, 2-Д (актовый зал)

Докладчики:

Елена Кирилюк, вице-президент Нотариальной палаты Украины, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, кандидат юридических наук;

Ирина Петрова, член комиссии Нотариальной палаты Украины по вопросам внешнего сотрудничества, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, кандидат юридических наук.

Условия регистрации доступны по ссылке.

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