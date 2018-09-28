Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 сентября 2018 года, 14:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Finclub: борьба в судах за снижение тарифов ФГВФЛ продолжится

28 сентября 2018 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины недоволен самовольным решением Фонда гарантирования вкладов физических лиц повысить комиссионные при продаже активов неплатежеспособных банков.

Об этом в интервью FinClub сообщил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.

В августе прошлого года Фонд гарантирования повысил уровень собственной компенсации залогодержателем при реализации активов неплатежеспособного банка, с 3% до 7% от суммы реализации. После чего НБУ решил подать в суд.

«По закону о системе гарантирования вкладов Фонд имеет право на возмещение расходов на содержание и продажу залогового имущества. После того как Фонд в несколько раз повысил процент удержания от суммы продажи, мы направляли ему запрос относительно обоснованности такого повышения, но так и не получили никакого обоснования и были вынуждены подать в суд», — объяснил FinClub Игорь Будник.

По его словам, после проигрыша в суде первой инстанции Нацбанк подал апелляцию.

«Мы рассчитываем на апелляцию. Например, в случае с незаконным удержанием Фондом гарантирования НДС от продажи заложенной Национальному банку недвижимости суд первой инстанции также отказал в нашем иске, а апелляционный суд его удовлетворил», — добавил директор департамента управления рисками.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 39 (1083) от 25/09/18 Свежий номер

Международные отношения

№ 39 (1083)
Государство и юристы

Кинозалп

Судебная практика

Бюджетный процесс

Тема номера:

Прогрессивная ставка

Частная практика

Инициатива доказуема

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом