Сегодня 28 сентября 2018 года, 14:54

Finclub: борьба в судах за снижение тарифов ФГВФЛ продолжится

Национальный банк Украины недоволен самовольным решением Фонда гарантирования вкладов физических лиц повысить комиссионные при продаже активов неплатежеспособных банков.

Об этом в интервью FinClub сообщил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.

В августе прошлого года Фонд гарантирования повысил уровень собственной компенсации залогодержателем при реализации активов неплатежеспособного банка, с 3% до 7% от суммы реализации. После чего НБУ решил подать в суд.

«По закону о системе гарантирования вкладов Фонд имеет право на возмещение расходов на содержание и продажу залогового имущества. После того как Фонд в несколько раз повысил процент удержания от суммы продажи, мы направляли ему запрос относительно обоснованности такого повышения, но так и не получили никакого обоснования и были вынуждены подать в суд», — объяснил FinClub Игорь Будник.

По его словам, после проигрыша в суде первой инстанции Нацбанк подал апелляцию.

«Мы рассчитываем на апелляцию. Например, в случае с незаконным удержанием Фондом гарантирования НДС от продажи заложенной Национальному банку недвижимости суд первой инстанции также отказал в нашем иске, а апелляционный суд его удовлетворил», — добавил директор департамента управления рисками.