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АМКУ одобрил выделение госпомощи «Артеку», «Мыстецькому арсеналу» и другим объектам

28 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Ряд обращений в АМКУ были направлены Государственным управлением делами Ряд обращений в АМКУ были направлены Государственным управлением делами

Информация о последних решениях Антимонопольного комитета Украины опубликована на сайте Комитета. Сообщение датировано 27 сентября с.г. В частности, решения касались предоставления государственной помощи. Целый ряд обращений направлены Государственным управлением делами (ГУД).

• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения ГУД о новой государственной помощи по оказанию поддержки ГП «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецький арсенал».

• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения ГУД о новой государственной помощи по оказанию поддержки государственному авиационному предприятию «Украина».

• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения ГУД о новой государственной помощи по оказанию поддержки национальному камерному ансамблю «Киевские солисты».

• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи в форме капитальных и текущих трансфертов по бюджетной программе «Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины».

• Принято решение по результатам рассмотрения сообщений о государственной помощи о предоставлении поддержки государственному предприятию Украины «Международный детский центр «Артек» в форме субсидии и для реализации инвестиционного проекта.

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