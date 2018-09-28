Информация о последних решениях Антимонопольного комитета Украины опубликована на сайте Комитета. Сообщение датировано 27 сентября с.г. В частности, решения касались предоставления государственной помощи. Целый ряд обращений направлены Государственным управлением делами (ГУД).
• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения ГУД о новой государственной помощи по оказанию поддержки ГП «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецький арсенал».
• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения ГУД о новой государственной помощи по оказанию поддержки государственному авиационному предприятию «Украина».
• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения ГУД о новой государственной помощи по оказанию поддержки национальному камерному ансамблю «Киевские солисты».
• Принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи в форме капитальных и текущих трансфертов по бюджетной программе «Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины».
• Принято решение по результатам рассмотрения сообщений о государственной помощи о предоставлении поддержки государственному предприятию Украины «Международный детский центр «Артек» в форме субсидии и для реализации инвестиционного проекта.
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