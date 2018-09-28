Сотрудник СБУ требовал средства за возвращение имущества, изъятого при обыске

25 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему оперуполномоченному ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долларов США и злоупотреблении влиянием. Об этом говорится на сайте НАБУ.
Как установило следствие, подозреваемый, который на момент совершения преступления занимал должность оперуполномоченного ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области СБУ (сейчас этот человек работает в органах ГФС), предложил коммерческой компании помощь в возврате оборудования, изъятого при обыске в июле 2016 года. Для этого он согласился повлиять на следователя в уголовном производстве, в рамках которого и изъяли оборудование. Сотрудник СБУ потребовал от предпринимателей 50 тыс. долларов США за собственные «услуги».
Кроме того, в ходе досудебного расследования задокументированы факты высказывания бывшим оперуполномоченным требований о дальнейшей периодической передаче ему неправомерной выгоды за невмешательство в осуществление надлежащей хозяйственной деятельности указанной компании.
Действия экс-чиновника СБУ предварительно квалифицированы по части 3 статьи 368 и части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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