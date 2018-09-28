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Сотрудник СБУ требовал средства за возвращение имущества, изъятого при обыске

28 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

25 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему оперуполномоченному ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долларов США и злоупотреблении влиянием. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемый, который на момент совершения преступления занимал должность оперуполномоченного ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области СБУ (сейчас этот человек работает в органах ГФС), предложил коммерческой компании помощь в возврате оборудования, изъятого при обыске в июле 2016 года. Для этого он согласился повлиять на следователя в уголовном производстве, в рамках которого и изъяли оборудование. Сотрудник СБУ потребовал от предпринимателей 50 тыс. долларов США за собственные «услуги».

Кроме того, в ходе досудебного расследования задокументированы факты высказывания бывшим оперуполномоченным требований о дальнейшей периодической передаче ему неправомерной выгоды за невмешательство в осуществление надлежащей хозяйственной деятельности указанной компании.

Действия экс-чиновника СБУ предварительно квалифицированы по части 3 статьи 368 и части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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