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Спикер МВД отчитался о расследовании нападений на активистов

28 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Правоохранители заявляют, что раскрыли ряд нападений на общественных активистов и убийства правозащитницы Ирины Ноздровской и бердянского активиста Виталия Олешко («Сармата»), пишет «УП».

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко отчитался по шести делам после недовольства общественности бездействием власти, что вылилось в лозунг «Молчание убивает» и акцию «Ночь на Банковой».

«Вчера выдерживали паузу, потому что ждали решений суда о мерах подозреваемым в нападениях на Михайлика и Устименко в Одессе», — написал г-н Шевченко.

Он перечислил особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году:

- Убийство Ирины Ноздровской на Киевщине полностью раскрыто, подозреваемый уже стал обвиняемым и даже подсудимым, заказной характер преступления не установлено.

- Покушение на убийство Сергея Устименко в Одессе раскрыто, двое подозреваемых — под стражей, следствие продолжается.

- Убийство Виталия Олешко «Сармата» в Бердянске раскрыто по горячим следам, пять подозреваемых — под стражей с момента совершения преступления, исполнитель дал показания о заказчике, он установлен и его ищут.

- Покушение на убийство Екатерины Гандзюк в Херсоне раскрыто, несмотря на ошибку на первом этапе, пять подозреваемых, включая организатора, находятся под стражей, заказчиков продолжают искать полиция и СБУ, которая ведет отдельное производство именно по поиску заказчиков преступления.

- Покушение на убийство Козьмы и Кузаконя в Одессе раскрыто, трое подозреваемых — под стражей, следствие продолжается.

- Покушение на убийство Михайлика в Одессе раскрыто, трое подозреваемых — под стражей, следствие и поиск заказчиков продолжаются.

«Также их вину надо еще доказать в суде. И не факт, что эта вина будет доказана», — признал г-н Шевченко.

«Но Национальная полиция Украина расследует и не стоит на месте», — добавил он. По его словам, считать, что это происходит только потому, что активисты поднимают ажиотаж так же неверно, «как считать, что Земля вращается под воздействием инерции от движения людей, которые по ней ходят».

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