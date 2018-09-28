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Uber заплатит почти 150 млн долларов США за утечку данных клиентов

28 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

За утечку личных данных 57 млн пользователей Uber Technologies заплатит 148 млн долларов США властям 50 штатов США и округа Колумбия. Это самая крупная в истории выплата, связанная с кражей или потерей персональных данных.

Широкая общественность узнала о краже в ноябре прошлого года, хотя произошла она еще в 2016-м. Тогда хакеры взломали облачный сервис Uber и похитили оттуда данные 57 млн человек. Преступники тогда завладели именами и фамилиями пассажиров и водителей, информацией о номерах водительских удостоверений, электронных адресах и мобильных телефонах, пишет «Коммерсант».

Эта история обернулась для Uber крупным скандалом. Власти заинтересовались, почему компания так долго молчала об инциденте. В конце прошлого года генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил, что сам узнал о краже данных спустя год после того, как она произошла, обвинив во всем тогдашнего главу службы безопасности Джо Салливана, который уже покинул свою должность. Салливану также пришлось выплатить преступникам 100 тысяч долларов США, чтобы не допустить распространения информации о краже, сказал Хосровшахи.

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