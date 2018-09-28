Сегодня 28 сентября 2018 года, 11:29

Сегодня планируется арест главы Волынского облсовета

Сегодня, 28 сентября 2018 года, планируется арест председателя Волынского облсовета Игоря Палицы. Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале 1+1 заявил народный депутат Александр Шевченко. «Я знаю такую информацию, что завтра планируются новые «маски-шоу», завтра планируется арест Игоря Палицы, председателя Волынского областного совета», — предупредил он 27 сентября с.г. Более детальную информацию г-н Шевченко не сообщил. Также нардеп заявил, что связывает обыски на курорте «Буковель» с его решением баллотироваться на президентских выборах следующего года. Как сообщал УНИАН, 20 сентября с.г. на заседании парламента народный депутат Украины Александр Шевченко заявил, что на горнолыжном курорте «Буковель» сотрудники СБУ проводят обыски. Он отметил, что «в эти минуты по команде Порошенко на «Буковеле» и в дорожной компании «ПБС» проводятся обыски сотрудниками СБУ. Через несколько дней над туристическим комплексом «Буковель» были замечены вертолеты, а неизвестные лица в масках с оружием перекрывали дороги. Позже выяснилось, что недалеко от «Буковеля» проходили военные учения Минобороны. Подразделения одной из десантно-штурмовых бригад отработали учебно-боевые задачи в горной местности. Игорь Палица — с июля 2015 года член политсовета партии «УКРОП». На местных выборах 26 октября 2015 года избран депутатом Волынского областного совета во главе списка партии, а 26 ноября стал председателем областного совета. До этого возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, а также был народным депутатом VI и VII созывов.