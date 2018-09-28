Сегодня 28 сентября 2018 года, 11:28

Международное давление заставило россиян создать антисанкционный департамент

В Минфине России создан департамент контроля за внешними ограничениями. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Тимофеев. Департамент будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний.

«Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры», — говорится в сообщении министерства. Штат департамента составит 35 человек.

Господин Тимофеев с 2016 года занимал должность заместителя директора Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России. Работал аналитиком в инвестиционных компаниях с 1999 года. С 2004 года по настоящее время является преподавателем НИУ Высшая школа экономики.

Напомним: президент США Дональд Трамп 20 сентября подписал новое исполнительное распоряжение о санкциях против России. Документ предоставляет министру финансов и главе Госдепартамента право принимать финансовые и визовые меры против частных лиц и компаний, а также запрещает американским финансовым институтам вступать в деловые отношения с фигурантами санкционных списков.

Спустя несколько часов последовала реакция Госдепартамента: черный список лиц и структур, которые «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России», пополнился 33 именами и названиями. Любое лицо, которое будет «сознательно участвовать в значительных деловых операциях» с ними, также попадет под американские санкции.