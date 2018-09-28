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Сегодня 28 сентября 2018 года, 11:29

Известный столичный ТРЦ выставлен на продажу

Государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» продают на аукционе права требования по кредитному договору на торгово-развлекательный центр «Гулливер» в Киеве по стартовой цене 18,177 миллиарда гривен.

Об этом говорится в электронной системе продажи арестованного имущества СЕТАМ, передает «ЭП».

На продажу выставляются права требования по кредитному договору и по договорам обеспечения.

Как сообщается, банкам принадлежит ипотека земельного участка площадью 1,1379 га и расположенного на нем торгово-офисного комплекса площадью 151,8 тыс. кв метров на Спортивной площади в Киеве.

Цена продажи лота составляет остаток задолженности по кредитному договору по состоянию на дату проведения публичных торгов.

Гарантийный взнос участника составляет 908,8 млн гривен. Минимальный шаг аукциона — 181,8 млн грн.

Торги состоятся 16 октября.

Как известно, несколько лет назад «Ощадбанк» выдал компании «Три О», управляющей столичным ТРЦ, 460 млн долларов кредита, в то время как рыночная стоимость залогового имущества составляла почти половину от этой суммы.

В апреле 2018 года «Ощадбанк» начал две процедуры финансовой реструктуризации долгов компаний «Диеса» и «Технополис-1», контролируемых бизнесменом Виктором Полищуком.

Как сообщалось, прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности экс-владельца сети по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка «Михайловский», в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала.