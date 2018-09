Сегодня 27 сентября 2018 года, 18:23

Вряд ли в 2020 году Украина будет получать отчеты в рамках CRS, считает Лана Голян (АО Juscutum)

Лана Голян, партнер практики международного бизнес-администрирования АО Juscutum, выступила в рамках Legal High School с лекцией на тему «Как пройти комплаенс-контроль в банке за рубежом. Зоны риска: офшоры, санкции, etc.».

Она обратила внимание на скрупулезность, с которой банки и другие финансовые учреждения проверяют данные о своих клиентах. Не являясь членом Европейского Союза, Украина тем не менее внедрила множество лучших современных практик по идентификации клиентов и обеспечению финансовой прозрачности. В частности, речь шла об имплементации требований Anti-Money Laundering Directive (AMLD) — директивы против отмывания средств.

Зная серьезность требований банков, некоторые собственники бизнеса нашли альтернативу в виде проведения операций с помощью криптовалют. Однако, как подчеркнула г-жа Голян, такие операции могут быть связаны как с реальными сделками, так и с отмыванием денег и другими сомнительными действиями. В связи с этим AMLD вводит требование для идентификации лиц, проводящих операции с криптовалютой, отмечает лектор.

Не является новым для Украины требование раскрывать конечных бенефициаров. Наши реестры уже несколько лет предусматривают раскрытие информации о бенефициарах. Свою специфику имеют юрисдикции общего права, такие как Великобритания и Кипр, где применяются более сложные законодательные механизмы в отношении бенефициаров как выгодополучателей. Но здесь существует категория «лица, оказывающие значительное влияние на деятельность компании», аналогичная нашему термину «конечный бенефициарный собственник (контролер)», установленному в законе о финансовом мониторинге.

Комплаенс в банках — это прежде всего KYC-контроль. В 2018 году на смену привычному правилу KYC (know your client) приходит правило KYCC (Know Your Client’s Client) — речь идет об анализе не отдельной операции, а цепочки операций, сообщила г-жа Голян, ввиду чего можно проследить, не является ли отдельная трансакция всего лишь звеном в цепочке сомнительных операций.

Разработанный в 2015 году план BEPS также оказывает влияние на банковский комплаенс. Так, в рамках Общих стандартов обмена информации (Common Reported Standards), предусмотренных планом BEPS, вводятся новации в сфере сотрудничества между банковскими учреждениями. В рамках данных мер подразумевается сбор информации об остатках на банковских счетах и ее предоставление в автоматическом режиме налоговым органам страны резидентности бенефициара (в отношении пассивных счетов) или страны регистрации компании (в отношении активных счетов). Для трастовых конструкций банк в обязательном порядке не только изучает бенефициаров, но и анализирует учредителя траста, его деятельность и источники происхождения дохода. «В понимании банка, если не определен круг бенефициаров, должны быть проанализированы учредитель и траст», — объяснила она.

Украинские банкиры тоже стараются следовать этим тенденциям, но иногда, по словам спикера, «доходит до смешного». В нашей стране, несмотря на то что акционером иностранной компании является физическое лицо, представители комплаенс-отделов просят предоставить трастовую декларацию или документальное подтверждение ее отсутствия. Похоже, банкиры считают, что если компания иностранная, то обязательно существует трастовая декларация. Приходится писать расписки в произвольной форме о том, что акционер, будучи физическим лицом, не выступает номинальным собственником и является держателем акций в пользу самого себя.

Как отмечалось, Украина выразила желание присоединиться к Common Reporting Stardards (CRS) и первый отчет ожидает получить уже в 2020 году. «Пока еще подписанного документа нет», — заявила лектор. Для дальнейшей имплементации требуется заключение ряда двусторонних соглашений с другими странами, кроме того, нужно улучшить уровень защиты и обмена персональными данными. «Я сомневаюсь, что в 2020 году мы что-то получим», — прогнозирует она. Стоит обратить внимание, что согласно данному механизму информация об остатках на счетах будет направляться в государство, налоговым резидентом которого является собственник холдинга. Свои преимущества имеет хранение средств в США: данное государство собирает информацию со всего мира о резидентах США, а выдает информацию о резидентах других стран только по специальным запросам (например, в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов).

Рассказывая о привлекательных юрисдикциях для структурирования бизнеса, Лана Голян отметила, что вместо Кипра можно обратить внимание на Венгрию и Словакию — в этих странах отсутствует налог на полученные дивиденды. При некоторых обстоятельствах можно рассматривать Мальту для построения «многоэтажных» структур.