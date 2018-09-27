Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение юридическим фирмам «Астерс» и «ЕПАП Украина» на объединение, в результате которого они установят совместный контроль над адвокатским объединением «Меджистерс» (Magisters).
Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ, передает «БизнесЦензор» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Юридическая фирма Magisters была основана в Киеве в 1997 году как «Магистр&Партнеры», затем изменила свое название на Magisters и расширила свою деятельность на всю территорию СНГ. Летом 2011 года фирма объединилась с адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП).
Как сообщалось, в начале августа команды юридических фирм «Астерс» и «ЕПАП Украина» объявили об объединении с 1 октября 2018 года.
Объединенная фирма с офисами в Киеве и Вашингтоне станет самой крупной в Украине — с 26 партнерами и более 140 юристами. Всего в фирме будут работать более 250 сотрудников.
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