Сегодня 27 сентября 2018 года, 14:58

Требования международного сообщества диктуют нам определенные стандарты комплаенс-процедур — Виталий Долженко

О комплаенсе в банковском секторе и алгоритмах его проверки рассказал слушателям Lеgal High School эксперт по комплаенсу YouControl Виталий Долженко. Он сообщил о том, что в июне 2018 года НБУ издал Положение об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах.

Лектор подчеркнул, что это Положение определяет требования, направленные на обеспечение надлежащего управления рисками с применением модели трех линий защиты: первая линия — на уровне бизнес-подразделений банка и подразделений поддержки деятельности банка. Эти подразделения принимают риски, несут ответственность за них и подают отчеты о текущем управления такими рисками, вторая линия — на уровне подразделения по управлению рисками и подразделения контроля за соблюдением норм (комплаенса), третья линия — на уровне подразделения внутреннего аудита по проверке и оценке эффективности функционирования системы управления рисками.

Лектор выделил и проиллюстрировал на примерах совокупность факторов, по которым оценивается рисковость юридических лиц, к которым, в частности, относятся:

— квалификационные критерии (как долго компания работает на рынке);

— география регистрации юридического лица и его субъектов (сложно доверять контрагенту, который зарегистрирован в квартире, в зоне АТО или в Крыму);

— участие юрлица в судебных процессах (наличие судебных решений по уголовным делам);

— наличие долги (в том числе по заработной плате);

— правосубъектность (не находится ли в процедуре банкротства);

— рисковые аффилированные связи (не связан ли контрагент с компаниями, которые осуществляют незаконную деятельность, и не возглавляет ли директор многие другие компаний одновременно);

— нахождение юридического лица и его субъектов в санкционных списках (если контрагент находится под санкциями, он может иметь ряд ограничений со стороны третьих лиц на денежные операции или сотрудничество).

«Если мы говорим о комплаенсе в банковской сфере, то нужно обращать внимание на международные санкции. Ведение дел с компанией, которая подозревается в финансировании терроризма, может привести к проблемам на международном рынке», — подчеркнул Виталий Долженко.

Лектор предоставил слушателям несколько простых советов, на что нужно обращать особое внимание при проверке очередного контрагента относительно возможных рисков. В частности, во избежание рисков, связанных с сотрудничеством с подсанкционными компаниями, следует воспользоваться перечнем информационных ресурсов, рекомендованных Национальным банком Украины с целью финансового мониторинга для поиска информации о таких контрагентах.

В конце лекции слушателям Lеgal High School было предложено применить полученные знания на практике и отработать алгоритм проверки контрагентов на примере реальных компаний, работающих на рынке Украины.