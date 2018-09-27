Сегодня 27 сентября 2018 года, 14:58

Новации законопроекта №9063 угрожают соблюдению нотариальной тайны, уверяет президент НПУ В.Марченко

Не прошло и года после введения обязательной видеофиксации проведения обыска, как законодатели предложили снимать на камеру другой процесс — совершение нотариальных действий. Если необходимость овладения операторским мастерством следователями или прокурорами озаглавили «Маски-шоу стоп» (именно под таким названием широким массам известен закон, принятый парламентом 16 ноября 2017-го), то «работу на камеру» нотариусов — «Рейдерству СТОП!». Речь идет о законопроекте №9063, инициированном группой народных депутатов во главе с Олегом Ляшко, который так и называется: «Рейдерству СТОП!» (проект №9063).

Законопроект подразумевает коррекцию пяти законов, в том числе специального — «О нотариате», и четырех кодексов: Земельного, Гражданского, Уголовного и Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Проектом предлагается установить обязательное и полное фиксирование с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств процесса заключения (удостоверения) целого ряда сделок (например, по отчуждению участником общества доли в уставном капитале или акционером публичного акционерного общества принадлежащих ему акций), договоров купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества. Также подразумевается установить ответственность за нарушения требований к такой фиксации: административной — в статье 16623 КУоАП за невнесение в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (в виде штрафа от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) и уголовной — за подделку таких материалов (в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы до двух лет): для этого Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новеллой — статьей 3581.

«Видеофиксация вряд ли сможет выполнить антирейдерскую функцию, потому что не обезопасит ни граждан, ни нотариусов от подделки документов, предоставляемых для совершения нотариального действия. Кроме того, предлагаемые законопроектом №9063 новации угрожают соблюдению нотариальной тайны. Нотариус, согласно Закону Украины «О нотариате», обязан хранить нотариальную тайну (то есть совокупность сведений, полученных при совершении нотариального действия или обращении к нотариусу, в том числе о лице, имуществе, правах и обязанностях и т.д.) как в случае совершения нотариального действия, так и даже при обычной правовой консультации. Люди приходят к нотариусу, как к доктору или священнику, и вряд ли захотят, чтобы весь процесс общения был записан, а значит, стал доступен третьим лицам», — уверяет президент Нотариальной палаты Украины (НПУ) Владимир Марченко, комментируя предложения этой законодательной инициативы. Какие еще замечания к проекту есть у НПУ, читайте в материале «Кинозалп» в свежем номере «ЮП».