НАПК выявило нарушения в декларации чиновницы Минюста

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило и направило к специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции еще 13 обоснованных выводов о недостоверных сведениях в декларациях и их непредоставлении. Решение об этом приняты на заседании Национального агентства, сообщалось на сайте НАПК 27 сентября с.г.
Обоснованный вывод по результатам полной проверки ежегодной декларации 2015 год утвержден в отношении начальника отдела аккредитации и мониторинга субъектов государственной регистрации Министерства юстиции Алисы Оскирко. Так, установлено, что чиновница, в частности, не указала стоимость квартиры, приобретенной в 2013 году за 618 тыс. гривен, автомобиль BMW X3 2010 года выпуска, недостоверно указала сумму дохода, полученного от продажи квартиры. Всего установлено отражение в декларации недостоверных сведений на сумму 847 206 гривен. Обоснованный вывод направлен в Национальную полицию, говорится на сайте ведомства.
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