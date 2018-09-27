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ГПУ сообщает о задержании сотрудника Главного сервисного центра МВД

27 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

26 сентября 2018 была проведена спецоперация, в результате которой в порядке статьи 208 УПК Украины задержан начальник управления логистики Главного сервисного центра МВД Украины и посредник, который способствовал служащему в реализации его преступного плана, при получении от частного предпринимателя второй части неправомерной выгоды в сумме 1500 евро.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«Так, указанный злоумышленник, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения разработал преступную схему, направленную на систематическое вымогательство и получение через посредника неправомерной выгоды от гражданина на общую сумму 3300 евро за беспрепятственное получение частным предпринимателем свидетельств о согласовании конструкций транспортных средств (по установлению газового оборудования на транспортные средства) в соответствии с поданными им заявками в Главный сервисный центр МВД Украины», — отмечается в сообщении.

В настоящее время задержанному служащему сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины, а его сообщнику — по части 5 статьи 27, части 3 статьи 368 УК Украины, а также решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований.

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