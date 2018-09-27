НПУ разъясняет практические аспекты Закона Украины «Об аграрных расписках»

Отделом методического обеспечения и информационно-аналитической работы Нотариальной палаты Украины подготовлено информационное письмо по некоторым вопросам практики применения Закона Украины «Об аграрных расписках», с которым можно ознакомиться на «Нотариальной платформе» в разделе «Единая нотариальная практика» («Информационные письма НПУ»).
Об этом сообщается на сайте НПУ.
Нотариусы из информационного письма могут узнать, в частности, следующее:
- в каких случаях используются аграрные расписки, кто выступает сторонами обязательства;
- чем отличаются товарные и финансовые аграрные расписки, какие преимущества каждого вида;
- как происходит подключение нотариусов в Реестр аграрных расписок;
- как удостоверяются аграрные расписки;
- правила совершения исполнительной надписи нотариусом по обращению кредитора и т.д.
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