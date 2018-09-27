Сегодня 27 сентября 2018 года, 18:24

В России изобрели новый вид исполнительного документа

Министерство финансов РФ представило форму удостоверений — исполнительных документов, которые граждане будут получать от финансового омбудсмена.

Граждане смогут получить такое удостоверение в случае, если финансовая организация не исполнит вступившее в силу решение финомбудсмена либо нарушит условия соглашения сторон об урегулировании спора.

Об этом пишет Pravo.ru.

Предъявив свое номерное удостоверение от омбудсмена, гражданин вправе будет потребовать от должника возмещение на сумму, указанную в документе.

Финансовый омбудсмен появился в России 3 сентября в связи со вступлением в силу соответствующего закона. В первую очередь омбудсмен будет разрешать споры граждан и страховщиков по вопросам автомобильного страхования — ОСАГО и КАСКО. Уже с января 2019 года с ним должны будут работать все страховщики, с 2020 года — микрофинансовые организации, а в 2021 году сотрудничество с омбудсменом станет обязательным и для банков.

Написать обращение к финансовому омбудсмену сможет не каждый — подать жалобу разрешено только тем, чьи требования к организации не превышают 500 000 руб.