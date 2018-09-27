Сегодня 27 сентября 2018 года, 16:41

Адвокат требовал взятку у судьи за закрытие производства в ВККС

Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда было отказано в изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на более мягкую меру пресечения адвокату, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Напомним: адвокат подозревается в том, что требовал и получил неправомерную выгоду в размере более 50 000 грн у одного из судей Хмельницкой области за влияние на члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины с целью закрытия дисциплинарного производства в отношении судьи, отзыва его жалоб на судью из Общественного совета добропорядочности с целью дальнейшего беспрепятственного прохождения судьей переаттестации на соответствие занимаемой должности судьи и дальнейшего переназначения его на должность.

Мужчина обратился в суд с ходатайством об изменении ранее избранной меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство или домашний арест на определенный период.

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства адвоката, указал, что все перечисленные им обстоятельства как основание для изменения ранее избранной меры пресечения были учтены следственным судьей при избрании меры пресечения. Кроме того, не исчезли риски, что подозреваемый не будет скрываться от органов досудебного расследования и/или суда и влиять на свидетелей в этом уголовном производстве.

Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра досудебных расследований, дело касается основателя и директора ЮК «Нормы права». Согласно определению суда, адвокат требовал взятку в размере 52 тыс. грн, которые судья передал, предварительно уведомив правоохранительные органы.