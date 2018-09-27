Сегодня 27 сентября 2018 года, 13:16

Наибольший ущерб от неплатежеспособности банка несут вкладчики, считает Диана Голанова

Последний день блока «Корпоративный комплаенс» был посвящен банковскому сектору. Открывала его лекцией на тему «Регуляторные требования к бенефициарам и структуре собственности украинских банков» советник ЮФ Asters Диана Голанова.

Она акцентировала внимание слушателей Lеgal High School на том, что кризис банковского сектора 2014 года, который привел к существенным потерям рядовых вкладчиков, вызвал необходимость изменения отраслевой нормативно-правовой базы. Лектор назвала основные нормативные документы, регулирующие банковский сектор, подчеркнув, что теперь украинское законодательство предъявляет ряд требований к прозрачности структуры собственности банков.

Это позволяет определить всех лиц, которые имеют прямое или опосредованное существенное участие в банке, возможность значительного или решающего влияния на управление и деятельность банка; всех ключевых участников банка и всех окончательных ключевых участников всех юридических лиц в цепочке владения корпоративными правами банка, а также характер взаимоотношений между ними.

При этом структура собственности не будет считаться прозрачной, если невозможно определить всех собственников существенного участия (когда собственником выступает траст), или если лицо, входящее в состав десяти конечных ключевых участников в структуре собственности банка, является номинальным (доверительным) собственником. В таком случае банку дается время на исправление структуры, в противном случае он может быть отнесен к категории проблемных со всеми вытекающими из этого статуса ограничениями.

Сведения о структуре собственности банка в обязательном порядке размещаются на веб-сайте банка в сети интернет, а также на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины (НБУ). Кроме того, банк обязан раскрывать НБУ сведения о конечных ключевых участниках в структуре собственности банка, собственниках существенного участия в банке, а также предоставлять схематическое изображение структуры собственности банка.

Определяя категории участников в структуре собственности банка, Диана Голанова подчеркнула, что к ключевым участникам относятся 20 физических лиц с наибольшей долей собственности, а также юридические лица с долей участия 2% и более. Окончательным ключевым участником (конечным бенефициаром) может быть физическое лицо, государство, а также публичная компания. Кроме того, выделяются так называемые собственники существенного участия (лицо, которое прямо и/или опосредованно с другими лицами владеет 10% и более корпоративных прав).

«Собственники существенного участия в банке (то есть те, кто прямо или опосредовано владеет 10% и более собственности банка) должны иметь безупречную деловую репутацию и удовлетворительное финансовое положение, причем это может быть объектом проверки НБУ», — обратила внимание Диана Голанова. Каждый собственник существенного участия обязан поддерживать норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на уровне, установленном НБУ, дабы предотвратить неплатежеспособность банка.

Лектор отдельно выделила для рассмотрения такую категорию собственников, как связанные лица. В соответствии со статьей 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» связанными лицами являются в том числе лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых осуществляется опосредованное владение существенным участием в банке, а также лица, имеющие существенное участие в родственных или аффилированных лицах банка.

Связанные лица несут ответственность за нарушение требований законодательства, осуществление рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков и других кредиторов банка, доведение банка до неплатежеспособности. При этом связанное с банком лицо, действия или бездействие которого привели к нанесению банку ущерба, несет ответственность своим имуществом.