Сегодня 27 сентября 2018 года, 16:41

Сегодня вступили в силу новые правила парковки и эвакуации

В Украине вступил в силу закон №2262-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». Новые правила парковки, стоянки и остановки автомобилей направлены на ликвидацию стихийных парковок. Об этом заявил 27 сентября с.г. первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, говорится на сайте МВД Украины.

«Сегодня вступают в действие новые правила остановки, стоянки и парковки автомобилей. Эти нововведения призваны ликвидировать стихийные парковки и проблемы, связанные с ними. Особенно остро эта проблема стоит в нашей столице и крупных городах страны», — отметил Алексей Билошицкий.

«Главное нововведение — уполномоченные лица смогут выносить постановления по делу об административном правонарушении без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Таким образом, правоохранители не будут обязаны ждать водителя, как сейчас, чтобы выписать ему штраф. Также, согласно новому закону, это смогут делать и специальные муниципальные службы», — подчеркнул он.

Согласно нормам закона, если административное правонарушение, предусмотренное частями первой, третьей статьи 122 (в части нарушения правил остановки, стоянки), частями первой, второй статьи 152-1 настоящего Кодекса Украины об административных правонарушениях, зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи), должностное лицо уполномоченного подразделения Национальной полиции или инспектор по парковке обязаны разместить на лобовом стекле транспортного средства копию постановления о привлечении к административной ответственности (если технические возможности позволяют установить ответственное лицо на месте совершения правонарушения) или сообщение о привлечении к административной ответственности (если технические возможности не позволяют установить ответственное лицо на месте совершения правонарушения).

Также Алексей Билошицкий отдельно подчеркнул, что в законе четко определены случаи, когда авто могут эвакуировать. Речь идет о случаях, когда авто:

1) поставлено на проезжей части в два и более ряда;

2) расположено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, в частности:

а) на железнодорожных переездах;

б) на трамвайных путях;

в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

г) на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении и т.п.

3) своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

4) расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

5) расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

6) препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

7) нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Кроме того, при временном задержании транспортного средства местоположение такого транспортного средства будет фиксироваться в режиме фотосъемки (видеозаписи).

Информация о временном задержании транспортного средства будет передаваться на абонентский номер подвижной (мобильной) связи и на адрес электронной почты, указанные соответствующими пользователями или лицами, за которыми зарегистрированы транспортные средства.

«Однако сегодняшний есть много владельцев, которые во время регистрации транспортного средства не предоставили электронную почту или мобильный номер. Также над данным вопросом работают специалисты МВД для того, чтобы это исправить и ввести», — сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Возврат задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению. Предусмотрено также введение обязательного страхования гражданской ответственности субъекта хозяйствования, предоставляющего услуги по транспортировке и хранению транспортных средств, в случае причинения вреда при осуществлении этих операций.