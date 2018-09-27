Сегодня 27 сентября 2018 года, 14:58

Судья Верховного суда «ДНР», вынесшая смертный приговор, осуждена заочно

Судью так называемого Верховного суда террористической организации «ДНР», которая выносила смертный приговор, приговорили заочно к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook, передает «УП».

Отмечается, что 54-летняя женщина с 2000 года работала судьей, а после проведения на территории Донецкой области незаконного референдума и создания псевдореспублики «ДНР» в январе 2015 года согласилась сотрудничать с оккупантами и была назначена на должность «судьи Верховного суда ДНР».

«Сообщница террористов, действуя вопреки Конституции Украины, выносит незаконные постановления и приговоры», — говорится в сообщении.

Прокурор также добавил, что судья принимала участие в рассмотрении дела военного трибунала террористической организации «ДНР» при Верховном суде «ДНР», где одного из граждан приговорили к смертной казни.

«Судебный процесс по дулу судьи «ДНР» был заочным, поскольку она находится на не подконтрольной украинской власти территории», — уточнили в прокуратуре.