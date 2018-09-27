Сегодня 27 сентября 2018 года, 14:58

Предлагается ввести компенсацию за незаконное задержание и нарушение разумности сроков

Компенсационный механизм возмещения вреда за незаконные действия правоохранительных органов в Украине требует усовершенствования, о чем свидетельствует практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Так, с целью приведения законодательства Украины в соответствие с практикой ЕСПЧ Кабинет Министров Украины 5 сентября с.г. зарегистрировал в парламенте проект закона №9044 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка возмещения ущерба, нанесенного гражданину правоохранительными органами или судом в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека (законопроект №9044).

Подтверждением наличия пробелов в нормах украинского законодательства, касающихся возмещения вреда, является, в частности, дело ЕСПЧ «Строган против Украины» (заявление №30198/11), решение по которому было принято еще в 2016 году. В этом решении суд констатировал нарушение Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция) в связи с отсутствием эффективного и юридически закрепленного права на возмещение вреда за незаконное содержание заявителя под стражей вопреки положениям статьи 5 Конвенции. Пункт 5 указанной статьи гласит, что «каждый, кто является потерпевшим от ареста или незаконного задержания, осуществленного вопреки положениям этой статьи, имеет обеспеченное правовой санкцией право на возмещение». Дело в том, что законодательством Украины не предусмотрено возмещение за незаконное задержание, возмещение возможно лишь за незаконное взятие и содержание под стражей. Поэтому законопроект предлагает расширить перечень оснований для возмещения вреда и предусмотреть, что возмещению подлежит и вред, причиненный вследствие незаконного задержания.

Чрезмерная продолжительность досудебного расследования и судебного рассмотрения — еще одно значительное нарушение процессуальных прав участников уголовного процесса. О частоте таких нарушений в Украине свидетельствует практика ЕСПЧ, так как большую часть заявлений, поданных в эту судебную инстанцию, составляют именно заявления относительно нарушений разумности сроков в ходе уголовного производства. В связи с этим правительство намерено предусмотреть право на возмещение за нарушение разумности сроков досудебного расследования и судебного рассмотрения в ходе уголовного производства.

Какие еще изменения предусмотрены законопроектом №9044, читайте в свежем номере «Юридической практики» (№39/1083 от 25 сентября 2018 года).