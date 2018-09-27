Установлен безвизовый режим между Украиной и Уругваем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его уругвайский коллега Луис Альмагро подписали соглашение об установлении безвизового режима между странами. О подписании соглашения в присутствии Президента Украины Петра Порошенко сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, передает UBR.
«Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем», — написал он.
Ранее Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с Уругваем о взаимной отмене визовых требований. Положениями данного документа предусматривается, что граждане Украины смогут пребывать на территории Уругвая на протяжении срока, не превышающего 90 дней и возобновляемого на другой срок в 90 дней. Граждане Уругвая смогут пребывать в Украине на протяжении срока, не превышающего 90 дней на протяжении 180 дней.
К слову, количество воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев превысило миллион человек. Популярным направлением для пересечения границы остается Польша. Подавляющее число украинских граждан въезжают в страны Евросоюза именно через Польшу.
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